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В Рязанской области готовят стратегию развития здравоохранения

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Стратегию развития здравоохранения разрабатывают в Рязанской области. Её появление анонсировал врио главы региона Павел Малков во время прямого эфира 10 августа.

Малков отметил: здравоохранение нуждается в обновлении и усилении работы. Разработка стратегии позволит определить, где и когда построят новые медицинские учреждения, как выстроить маршрутизацию.

Уже сейчас для решения текущих проблем в отдалённых населённых пунктах решено организовать работу мобильных медицинских бригад совместно с РЖД. «Поезда здоровья» поедут в районы Рязанской области уже в ближайшее время.

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