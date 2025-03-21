В Рязанской области горели дома, хозпостройка и помещение для распределительных шкафов

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 11 пожаров. Пострадавших нет.

Из них:

5 возгораний травы,

Реклама

1 возгорание мусора,

5 техногенных пожаров.

Техногенные пожары:

19 марта, 21:45 — В рабочем поселке Пронск Пронского района загорелась хозяйственная постройка.

На место выехали 4 человека и 2 пожарных автомобиля.

Огнем повреждена постройка, площадь пожара — 20 м².

20 марта, 10:21 — В деревне Зеленинские Дворики Рыбновского района произошел пожар в сооружении для размещения распределительных шкафов.

На месте работали 5 человек и 2 единицы техники.

Огнем повреждено сооружение, площадь пожара — 4 м².

20 марта, 16:49 — В деревне Хрущево Старожиловского района загорелся жилой дом.

На тушение выехали 8 человек и 3 единицы техники.

Огнем повреждено здание, площадь пожара — 90 м².

20 марта, 17:24 — В поселке Пионерская Роща Сасовского муниципального округа произошел пожар в жилом доме.

На месте работали 9 человек и 3 единицы техники.

Огнем повреждена комната, площадь пожара — 1,5 м².