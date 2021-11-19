В Рязанской области финансирование программы местных инициатив планируют увеличить на 100 миллионов

В Рязанской области в 2022 году планируют увеличить финансирование программы местных инициатив на 100 млн руб. Об этом стало известно 18 ноября в ходе публичных слушаний в Облдуме по проекту регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Вопрос о программе поступил из Михайловского района. Председатель районной Думы Александр Куфельдт поинтересовался, предусмотрены ли расходы на неё в главном финансовом документе региона.

С 2022 года планируется увеличение финансирования этой программы на 100 млн руб. Общая сумма составит 277 млн 450 тыс. рублей, — сообщила замминистра по делам территорий и информационной политике региона Ольга Чуляева.





Она добавила, что с 1 января этого года закреплены правовые основы по инициативному бюджетированию. Это ещё одна форма поддержки. Порядок конкурсных процедур уже разработан и сейчас проходит согласование. После согласования и утверждения его отправят в муниципалитеты для работы.

Отметим, что бюджетом определён общий объём дотаций муниципалитетам на 2022 год в размере 2,1 млрд руб. Вместе с поддержкой участия населения в решении вопросов местного значения будут сохранены меры по стимулированию развития экономического потенциала муниципальных образований и повышению эффективности управления муниципальными финансами.

Кроме того, проект регионального бюджета предусматривает предоставление муниципальным районам и городским округам бюджетных кредитов. На эти цели предусмотрено в 2022 году 309 млн руб., в 2023 – 159 млн руб., в 2024 – 127 млн. руб.