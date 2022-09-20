В Рязанской области для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью стартует бесплатная обучающая онлайн-программа

Министерство экономического развития региона информирует о бесплатной обучающей акселерационной онлайн-программе «Без границ» по развитию социального предпринимательства в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Акселерационная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью организована при поддержке Правительства Рязанской области Агентством развития бизнеса совместно с ООО «Акселератор» и экспертном содействии Национальной ассоциации развития инноваций, предпринимательства и самозанятости. Спикерами обучающей программы «Без границ» станут предприниматели с опытом построения и развития социально ориентированного бизнеса по всей России.

К участию в онлайн-обучении приглашаются граждане с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи, с комплексом перечисленных нарушений и с иными заболеваниями, кроме нарушений интеллекта. Мероприятия программы пройдут в формате вебинаров и онлайн-консультаций в период с 3 октября по 7 ноября 2022 года.

В рамках программы участникам будут предоставлены консультационная и экспертная поддержка по созданию и сопровождению социальных бизнес-проектов, рекомендации по получению грантов, а также чек-листы, инструкции и прикладные материалы от опытных предпринимателей.

По окончании прохождения всех этапов обучения каждый участник получит электронный именной сертификат об успешном прохождении всех этапов программы, подтверждающий компетенции социального предпринимателя.

Для регистрация участия в бесплатной обучающей онлайн-программе «Без границ» необходимо заполнить форму.