В Рязанской области число желающих служить по контракту увеличилось вдвое

В Рязанской области в этом году для службы в армии по контракту отобрано уже 400 человек. Это в два раза больше, чем в тот же период прошлого года, рассказал «Рязанским ведомостям» начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Дмитрий Зайцев.

По словам Зайцева, одна из главных мотиваций заключающих контракт — желание противостоять современной идеологии нацизма XXI века.

Не стоит забывать о материальной составляющей. Майор считает контрактников одной из самых социально защищённых категорий граждан. Например, довольствие участников СВО начинается от 204 тысяч рублей в месяц.

По решению президента России, заключившим контракт на срок от одного года единовременно выплачивается 195 тысяч рублей.