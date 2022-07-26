В Рязанской области бывший полицейский стал подозреваемым в хищении наркотиков в крупном размере.

Уголовное дело о хищении наркотических средств и психотропных веществ против бывшего следователя полиции возбуждено Железнодорожным МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области. Основанием стали материалы подразделения собственной безопасности областного управления МВД. Об этом сообщает областное СУ Следственного комитета.

Следователи полагают, что мужчина похитил запрещённые вещества, которые получил из специализированной камеры хранения вещдоков УНК УМВД по Рязанской области в рамках расследования уголовных дел, находящихся в его производстве.

По месту жительства подозреваемого провели обыск, изъяли его телефон и назначили необходимые экспертизы.