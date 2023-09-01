В Рязанской области будут расширять сеть центров амбулаторной онкопомощи

В четверг, 31 августа, в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся тематический круглый стол по вопросам развития онкологической помощи в Рязанской области. Участие в нём приняли глава регионального Минздрава Александр Пшенников, ректор РязГМУ имени И. П. Павлова Роман Калинин, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, руководство Рязанского областного онкодиспансера, представители общественности, средств массовой информации, духовенства.

Проблема распространения онкологических заболеваний для Рязанской области, как и для большинства регионов России, крайне остра. Однако решение проблемных вопросов не стоит на месте: наряду с вызовами, которые регулярно бросают онкологические заболевания медикам, возможности онкослужбы развиваются, применяются новые методы диагностики, разрабатываются более эффективные алгоритмы лечения. Возможность вывести онкологическую помощь в регионе на качественно новый уровень появилась благодаря запуску нового корпуса онкодиспансера. По словам главврача Алексея Григорьева, в медучреждении становятся доступными новые виды и методы помощи, в лечении используются современное оборудование, передовые технологии. Развиваются направления точной диагностики, малоинвазивной хирургии, расширился перечень комбинированных операций.

В работе рязанской онкослужбы важное место занимают центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) . Сейчас в регионе их пять, они действуют на базе межрайонных медицинских центров в Касимове, Шилове, Сасове, Ряжске и Скопине. На базе центров медики проводят диагностику, там же можно сдать биопсию. Онкобольные получают в центрах химиотерапию, находятся под диспансерным наблюдением. Сеть ЦАОП позволяет получать большому числу жителей региона помощь «на местах». При этом районные пациенты благодаря телемедицинским технологиям могут дистанционно проходить консультации у врачей областного онкодиспансера, а в случае необходимости — оперативно получать направления в клинику к конкретным специалистам по профилям. Саму сеть в регионе планируют расширять, в ближайшее время запланировано открытие новых подобных центров.

В ходе обсуждения отметили, что с 1 сентября в поликлинике онкодиспансера запущен профилированный приём граждан. Это позволит распределить нагрузку на специалистов более равномерно и эффективно. Перед медиками также стоит важная задача — увеличение охватов диспансеризации в регионе. Это позволит выявлять онкозаболевания на начальных этапах.

Среди предложений также прозвучала организация кабинетов психологической поддержки пациентов в системе онкослужбы.