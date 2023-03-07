Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области безработные могут получить 117 тысяч рублей на открытие собственного дела

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Граждане со статусом безработного в Рязанской области могут получить единовременную финансовую помощь в 117,6 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Поддержка оказывается в рамках госпрограммы Рязанской области «О развитии сферы занятости». Соискателям нужно подготовить бизнес-план и защитить его на заседании экспертной комиссии при областном Центре занятости населения.

Комиссия включает сотрудников отраслевых министерств, службы занятости, налоговых органов, а также представители научного и предпринимательского сообществ.

На заседании комиссии 28 февраля рассмотрено 22 бизнес-плана, предусматривающих инвестирование проектов по оказанию юридических и консалтинговых услуг, открытию швейной и ремонтных мастерских, вокальной студии, тепличного хозяйства и др. Одобрение получили 19 проектов.

Информацию об условиях и порядке получения единовременной финансовой помощи можно узнать в Центре занятости населения Рязанской области по телефону (4912) 72-02-72 или в службе занятости по месту жительства.

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