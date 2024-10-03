В Рязанской области активно строят глэмпинги. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

— В минувшем году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» началась поддержка инвесторов, создающих гостиничную инфраструктуру для проживания туристов в некапитальных строениях. По нацпроекту на реализацию таких проектов направлено свыше 70 млн рублей, инвесторы вложили более 80 млн рублей. Их глэмпинги позволят увеличить номерной фонд приема этой категории туристов на 52 единицы, — пишет Никитин.

Глэмпинги уже созданы в «Экопарке Поляны» и в «Окской жемчужине». Также строят глэмпинги в Рязанском, Касимовском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шиловском районах.

Артем Никитин побывали в глэмпинг-парке «Березки» в Рыбновском районе. Он отметил, что здесь уже построили домики для проживания с зонами отдыха, начали внутреннюю отделку. В следующем году здесь появится ресторан, баня, прогулочные зоны и велодорожки. Общий объем инвестиций в этот проект составляет более 350 млн рублей.