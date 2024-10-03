В Рязанской области активно строят глэмпинги. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.
Глэмпинги уже созданы в «Экопарке Поляны» и в «Окской жемчужине». Также строят глэмпинги в Рязанском, Касимовском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шиловском районах.
Артем Никитин побывали в глэмпинг-парке «Березки» в Рыбновском районе. Он отметил, что здесь уже построили домики для проживания с зонами отдыха, начали внутреннюю отделку. В следующем году здесь появится ресторан, баня, прогулочные зоны и велодорожки. Общий объем инвестиций в этот проект составляет более 350 млн рублей.