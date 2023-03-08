Среда, 8 марта, 2023
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В Рязанской области 8 марта объявлено метеопредупреждение из-за снега

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В Рязанской области опубликовано метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, сегодня, до конца суток 8 марта, а также ночью и утром 9 марта, на территории области ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, которые могут перейти в снег. Кроме того, возможно ухудшение видимости при осадках, налипание мокрого снега, гололед, а также усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

На дорогах ожидается гололедица.

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