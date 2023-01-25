В Рязанской области 45 млн рублей направят на закупку оборудования для мониторинга воздуха

По поручению губернатора Рязанская область закупит дублирующий комплект измерительного оборудования для мониторинга воздуха на 45 млн рублей. Об этом сообщает региональное минприроды.

Таким образом система мониторинга атмосферного воздуха сможет работать бесперебойно, а население получит достоверную и объективную информацию о его состоянии. Комплект оборудования для стационарных и передвижных постов министерства позволит принимать меры по установлению источников загрязнения.

Экологическая лаборатория минприроды Рязанской области работает с 2008 года. Мониторингом состояния воздуха занимаются 3 стационарных автоматизированных круглосуточных поста наблюдений – Дашково-Песочня (ул. Новоселов д. 26), Канищево (ул. Интернациональная д. 3а) и в районе Рязанского кремля, а также две передвижные эколаборатории контроля качества воздуха.

Стационарные посты автоматически отбирают пробы атмосферного воздуха каждые 20 минут. Передвижные эколаборатории обследуют территории, подверженные наибольшей антропогенной нагрузке, и районы, жители которых жалуются на качество атмосферного воздуха.

По требованиям аккредитации, оборудование постов каждый год на 2-3 месяца демонтируется и направляется на поверку. Сведения с 3 стационарных постов каждый год передаются для критического контроля данных, анализа и публикации на официальном сайте Рязанского ЦГМС.

Для ежегодного отчёта о состоянии окружающей среды в Рязанской области нужно обеспечить непрерывность проведения замеров постами в течение всего календарного года.

Дублирующий комплект даст возможность выполнить требования Рязанского ЦГСМ по непрерывному наблюдению.