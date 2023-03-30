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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области 30 марта проходят рейды Госавтоинспекции

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В четверг, 30 марта, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят комплексные мероприятия по пресечению нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

Цель – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам. Водителей проверят на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф – 3 тысячи рублей.

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