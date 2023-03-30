В Рязанской области 30 марта проходят рейды Госавтоинспекции

В четверг, 30 марта, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят комплексные мероприятия по пресечению нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

Цель – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам. Водителей проверят на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф – 3 тысячи рублей.