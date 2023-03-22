Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области 22 марта воздух прогреется до 10 градусов тепла

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В среду, 22 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

Скорость юго-западного, западного ветра составит 5-10 м/с. В дневные часы температура воздуха ожидается от 5 до 10 градусов выше ноля.

По состоянию на 21 марта в регионе подтоплено 13 низководных мостов в Скопинском, Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Старожиловском, Спасском и Рыбновском районах, а также один участок дороги в Михайловском районе.

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