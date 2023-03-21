В Рязанской области 21 марта продлили метеопредупреждение из-за тумана

Метеопредупреждение для Рязанской области продлили на вторник, 21 марта. Прогноз синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

До конца дня в регионе местами возможен туман с видимостью 200-500 метров.

Туман может представлять серьезную опасность для людей и транспорта. Из-за пониженной видимости возрастает риск аварий, особенно на дорогах или при выполнении маневров в воздушном пространстве.

Также туман может вызвать затруднения в дыхании, особенно для людей с респираторными заболеваниями.

В городах, где присутствует высокая концентрация загрязняющих веществ, туман может усилить их действие и привести к ухудшению здоровья людей. Поэтому необходимо быть осторожным и принимать меры предосторожности при нахождении в тумане.