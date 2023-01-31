В Рязанской области 17-летняя девушка украла у своей бабушки больше 1,3 млн рублей

Юную жительницу Шилово подозревают в краже крупной суммы денег. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Шиловский МСО регионального главка СКР возбудил в отношении 17-летней девушки уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как считают следователи, подозреваемая украла больше 1,3 млн рублей, хранившиеся в квартире её бабушки. Часть похищенного злоумышленница отдала своему другу на покупку машины, а остальное потратила на развлечения и дорогие гаджеты.

По уголовному делу идут процессуальные действия с целью сбора и закрепления доказательств.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.