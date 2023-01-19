В Рязанской области 120 бригад энергетиков готовы к работе в условиях непогоды

Энергетики «Рязаньэнерго» готовы к реагированию — в регионе ждут резкого ухудшения погоды: мокрый снег, местами ледяной дождь и ветер до 17 м/с.

В филиале ПАО «Россети Центр» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К круглосуточной работе в любых условиях готовы 120 бригад в составе 422 энергетика и 168 единиц техники. В случае необходимости для подключения социально значимых объектов подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, ведётся обмен данными с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Оперативная и гидрометеолорогическая обстановка в Рязанской области постоянно отслеживается.

На особом контроле — работа энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Энергетики призывают жителей к внимательности и осторожности. В организации напомнили, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

О нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергетических объектов можно сообщить по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 (800) 220-0-220 бесплатно/круглосуточно.