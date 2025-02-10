В рязанской многоэтажке отключили лифты за долг в 2 миллиона

В Рязани 10 февраля в 13:00 отключили лифты по адресу улица Славянский проспект, дом 6 из-за долга управляющей компании. Об этом многодетный отец, проживающий в доме, написал в портал YA62.

«Я вообще впервые с таким сталкиваюсь. Вот мы снимаем квартиру, у нас трое детей. Пришли какие-то мужики, отключили лифты. У меня беременная жена, через полтора месяца рожать. Это вообще законно? То есть нам банально теперь нельзя выйти на улицу с детьми», — жалуется рязанец.

В объявлении, которое повесили на лифты, причиной отключения названа задолженность за выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов по договору. Управляющая компания «Лидерфонд» должна ООО «Региональное управление «РОСА» 1 миллион 893 тысячи 949 рублей.