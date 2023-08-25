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В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках

7info7

В рязанской ИК-6 прошли учения по отработке действий при массовом беспорядке с захватом заложников. Подробностями поделилась пресс-служба Управления ФСИН по региону.

По легенде учений, в колонии произошли  массовые беспорядки с захватом заложника. Переговоры успехом не увенчались. Сразу после поступления сообщения о происшествии весь личный состав учреждения и сводный отряд территориального органа были подняты по тревоге. Для участия в тактико-специальных учениях привлекались силы и средства УМВД, Росгвардии, МЧС. Было мобилизовано более 200 сотрудников силовых ведомств.

Оперативный штаб УФСИН под руководством начальника ведомства Александра Комкова провел работу, направленную на стабилизацию обстановки в исправительном учреждении УИС.

В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках
В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках
В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках
В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках
В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках
В рязанской колонии отработали действия при возможных массовых беспорядках

В результате слаженных действий сотрудников УФСИН правопорядок в учреждении был восстановлен.  По итогам учений, руководство оперативного штаба высоко оценило работу всех служб.

Подобные учения в рязанских колониях проводят регулярно. Это требуется для отработки профессиональных навыков действий в чрезвычайных ситуациях.

Фото пресс-службы УФСИН

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