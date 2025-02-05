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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В рязанской гостинице обнаружили двух несовершеннолетних детей, разыскиваемых в Таганроге

Анастасия Мериакри

В рязанской гостинице обнаружили двух несовершеннолетних детей, разыскиваемых в Таганроге. Там пытались установить местонахождение женщины-должника и двух детей для передачи их органам опеки и попечительства. Об этом сообщает УФССП по Рязанской области.

Сотрудники УФССП России по Рязанской области нашли женщину с несовершеннолетними детьми 2012 и 2015 года рождения в одной из гостиниц областного центра. Было установлено, что именно эта женщина и дети являются разыскиваемыми.

В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий несовершеннолетние дети переданы представителям органов опеки и попечительства г. Рязани. Несовершеннолетним оказана медицинская и социально-психологическая помощь.

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