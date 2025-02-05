В рязанской гостинице обнаружили двух несовершеннолетних детей, разыскиваемых в Таганроге. Там пытались установить местонахождение женщины-должника и двух детей для передачи их органам опеки и попечительства. Об этом сообщает УФССП по Рязанской области.

Сотрудники УФССП России по Рязанской области нашли женщину с несовершеннолетними детьми 2012 и 2015 года рождения в одной из гостиниц областного центра. Было установлено, что именно эта женщина и дети являются разыскиваемыми.

В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий несовершеннолетние дети переданы представителям органов опеки и попечительства г. Рязани. Несовершеннолетним оказана медицинская и социально-психологическая помощь.