В рязанской Горроще произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

Днём 10 декабря в Рязани на улице Ленинского Комсомола произошло массовое ДТП: столкнулись 4 автомобиля, пострадал 50-летний водитель, повреждена стена частного дома, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, 66-летний водитель на Toyota Land Cruiser Prado на нерегулируемом перекрестке вблизи дома №48, при движении по второстепенной дороге, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 200 под управлением 50-летнего мужчины.

После столкновения Toyota Land Cruiser 200 продолжил движение и врезался в Hyundai Solaris с 39-летним водителем и Volkswagen Tiguan под управлением 25-летнего юноши.

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После Toyota Land Cruiser 200 повредил стену частного дома. Водитель автомобиля получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Проводится проверка.