В Рязанской филармонии состоится моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое»

20 февраля в 19:00 в Рязанской филармонии состоится уникальный моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое» (12+). Художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России, лауреат множества престижных премий, Константин Аркадьевич Райкин представит исключительное сочетание поэзии, воспоминаний и тонкого юмора.

В программе будут представлены захватывающие рассказы о начале творческого пути, детских увлечениях, сомнениях в выборе профессии, воспоминания о легендарном отце, Аркадии Райкине, и, конечно же, исполнение стихов величайших поэтов, которые сопровождали Константина Аркадьевича всю жизнь. Это не просто чтение известных произведений, а миниатюры, наполненные жизнью и глубоким смыслом.

Народный артист СССР Богдан Ступка, ушедший из жизни в 2012 году, стал свидетелем данного концерта незадолго до своей смерти. После завершения мероприятия он отметил: «Никто в мире так не читает (надо понимать играет) стихи как Константин Райкин!».

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