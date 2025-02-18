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Культура и события

В Рязанской Филармонии состоится большой концерт «Студия Союз»

7info7

18 мая в Рязанской Филармонии состоится большой концерт «Студия Союз» (18+). По многочисленным просьбам поклонников, чемпионы Высшей лиги КВН, звезды Первого канала и ТНТ, приедут в наш город.

Айдар Гараев, Елена Гущина, Артём Муратов, Алексей Алымов, Виктор Щетков и Кирилл Коковкин представят свою лучшую программу, полную искромётного юмора, неподражаемых пародий и зажигательной музыки. Гарантируется незабываемый вечер, наполненный позитивом и отличным настроением.

Не упустите свой шанс, приобрести билеты можно по ссылке.

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В группе 7info ВКонтакте уже скоро стартует розыгрыш билетов на этот долгожданный концерт. Следите за обновлениями и участвуйте, чтобы получить шанс оказаться на выступлении любимой команды.

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