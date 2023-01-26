В рязанской БСМП заработало новое подразделение — ревматология

В Больнице скорой медицинской помощи в Рязани открылось новое отделение — ревматология. Подразделение является специализированным центром медпомощи при аутоиммунных воспалительных заболеваниях суставов, соединительной ткани, сосудов и костей.
В состав отделения, рассчитанного на 37 коек, вошли 3 врача-ревматологи первой и высшей квалификационной категории и 6 медсестёр. Заведующая ревматологическим отделением Ольга Филоненко — главный внештатный специалист ревматолог министерства здравоохранения Рязанской области, член правления Ассоциации ревматологов России. Она также входит в состав Профильной комиссии Минздрава РФ по направлению «Ревматология».
Новое отделение будет оказывать диагностическую, профилактическую и лечебную медицинскую помощь, включая:
• проведение диагностики;
• оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи;
• осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
• разработка и проведение мероприятий по улучшению и внедрению новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и профилактики ревматических заболеваний;
• внедрение и ведение обучающих программ для больных для профилактики ревматических заболеваний;
• участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала лечебно-профилактического учреждения по вопросам диагностики и оказания медпомощи в области ревматических заболеваний;
• проведение санитарно-просветительной работы;
• оказание консультативной помощи врачам других отделений стационара;
• освоение и внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных ревматическими болезнями.
Комплексный подход поможет в лечении патологий опорно-двигательного аппарата, таких как артрит ревматоидный, реактивный, псориатический, подагрический; заболевания околосуставных мягких тканей; системная красная волчанка; ревматическая полимиалгия и системные васкулиты.
Главврач БСМП Виктор Филимонов рассказал, что сейчас ревматологическое отделение располагает необходимыми методами исследования, чтобы вовремя и правильно диагностировать ревматологические заболевания.
По словам Виктора Филимонова, с открытием нового направления расширятся возможности оказания медпомощи жителям города и области.
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