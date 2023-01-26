В рязанской БСМП заработало новое подразделение — ревматология

В Больнице скорой медицинской помощи в Рязани открылось новое отделение — ревматология. Подразделение является специализированным центром медпомощи при аутоиммунных воспалительных заболеваниях суставов, соединительной ткани, сосудов и костей.

В состав отделения, рассчитанного на 37 коек, вошли 3 врача-ревматологи первой и высшей квалификационной категории и 6 медсестёр. Заведующая ревматологическим отделением Ольга Филоненко — главный внештатный специалист ревматолог министерства здравоохранения Рязанской области, член правления Ассоциации ревматологов России. Она также входит в состав Профильной комиссии Минздрава РФ по направлению «Ревматология».

Новое отделение будет оказывать диагностическую, профилактическую и лечебную медицинскую помощь, включая:

• проведение диагностики;

• оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи;

• осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

• разработка и проведение мероприятий по улучшению и внедрению новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и профилактики ревматических заболеваний;

• внедрение и ведение обучающих программ для больных для профилактики ревматических заболеваний;

• участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала лечебно-профилактического учреждения по вопросам диагностики и оказания медпомощи в области ревматических заболеваний;

• проведение санитарно-просветительной работы;

• оказание консультативной помощи врачам других отделений стационара;

• освоение и внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных ревматическими болезнями.

Комплексный подход поможет в лечении патологий опорно-двигательного аппарата, таких как артрит ревматоидный, реактивный, псориатический, подагрический; заболевания околосуставных мягких тканей; системная красная волчанка; ревматическая полимиалгия и системные васкулиты.

Главврач БСМП Виктор Филимонов рассказал, что сейчас ревматологическое отделение располагает необходимыми методами исследования, чтобы вовремя и правильно диагностировать ревматологические заболевания.

Виктор Филимонов: «Врачи отделения работают в тесном контакте с гастроэнтерологами, неврологами, окулистами, урологами, ангиохирургами, ортопедами, нефрологами, дерматологами. Ревматология – большое, современное и стремительно развивающееся направление, поэтому наша задача организовать работу отделения на самом высоком уровне»

По словам Виктора Филимонова, с открытием нового направления расширятся возможности оказания медпомощи жителям города и области.