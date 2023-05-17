В рязанской БСМП заработала амбулаторная хирургическая служба

В Больнице скорой медицинской помощи Рязани впервые начала работать служба хирургии одного дня. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Тарасенко.

Уже выполнены первые три операции. Амбулаторная хирургия обладает рядом преимуществ для больных. Например, не нужно ложиться в стационар для операции, проходить долгое предварительное обследование, а реабилитация проходит дома в комфортных условиях, – пояснил Сергей Васильевич.

Сергей Тарасенко: Современный уровень хирургии позволяет выполнить многие оперативные вмешательства без госпитализации. Благодаря организованной на базе нашей больницы службы хирургии одного дня пациенты в течение суток смогут получать необходимую помощь с последующим послеоперационным наблюдением»

Горожанам, которым требуется амбулаторная хирургическая помощь, нужно обратиться в приёмный покой БСМП. Необходимость и очередность операции определит дежурный хирург. Вся медпомощь оказывается бесплатно по полису ОМС.