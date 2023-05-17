В рязанской БСМП заработала амбулаторная хирургическая служба

В Больнице скорой медицинской помощи Рязани впервые начала работать служба хирургии одного дня. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Тарасенко.
Уже выполнены первые три операции. Амбулаторная хирургия обладает рядом преимуществ для больных. Например, не нужно ложиться в стационар для операции, проходить долгое предварительное обследование, а реабилитация проходит дома в комфортных условиях, – пояснил Сергей Васильевич.
Горожанам, которым требуется амбулаторная хирургическая помощь, нужно обратиться в приёмный покой БСМП. Необходимость и очередность операции определит дежурный хирург. Вся медпомощь оказывается бесплатно по полису ОМС.