Пятница, 24 ноября, 2023
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В Рязанской БСМП теперь можно сделать МРТ сердца

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Отделение магнитно-резонансной томографии Рязанской БСМП теперь может проводить МРТ сердца. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

В БСМП появился аппарат GE SIGNA CREATOR 1,5 Тл. Настроили оборудование вместе с врачами специалисты из РязГМУ имени И. П. Павлова. Новый аппарат позволяет визуализировать сердце пациента в нескольких плоскостях и более точно оценивать состояние органа и сосудов.

МРТ сердца незаменима в диагностике кардиомиопатий, воспалительных изменений, образований сердца, ишемических и неишемических изменений. Также новое оборудование планируют использовать в различных научных исследованиях.

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