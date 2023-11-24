В Рязанской БСМП теперь можно сделать МРТ сердца

Отделение магнитно-резонансной томографии Рязанской БСМП теперь может проводить МРТ сердца. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

В БСМП появился аппарат GE SIGNA CREATOR 1,5 Тл. Настроили оборудование вместе с врачами специалисты из РязГМУ имени И. П. Павлова. Новый аппарат позволяет визуализировать сердце пациента в нескольких плоскостях и более точно оценивать состояние органа и сосудов.

МРТ сердца незаменима в диагностике кардиомиопатий, воспалительных изменений, образований сердца, ишемических и неишемических изменений. Также новое оборудование планируют использовать в различных научных исследованиях.