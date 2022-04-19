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Вторник, 19 апреля, 2022

В рязанской БСМП отремонтируют кислородную систему за 14,5 млн рублей

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В рязанской БСМП отремонтируют кислородную систему за 14,5 млн рублей

Александр Ильин

В рязанской больнице скорой медицинской помощи проведут капитальный ремонт системы подачи медицинских газов за 14,5 млн рублей. Тендер опубликован на портале Госзакупок 18 апреля. 

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Начальная (максимальная) цена контракта — 14 500 000 рублей. Деньги выделяют из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Заказчиком выступает БСМП. 

Согласно техническому заданию, подрядчик должен оборудовать сети снабжения кислородом, газификатор. При этом работы не должны мешать лечению пациентов с коронавирусом. 

Заявки от подрядчиком принимают до 26 апреля 2022 года.

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