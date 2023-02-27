В рязанской больнице имени Семашко рассказали о «помолодевшей» наркомании

В рамках недели профилактики употребления наркотических средств с 27 февраля по 5 марта в Рязанской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко рассказали о профилактике наркомании.

Как отмечается в группе Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко ВКонтакте, профилактическая работа среди подростков даёт ощутимые результаты, но важнейшую роль в деле профилактики наркомании играет семья.

В последнее время наркомания существенно «помолодела». Средний возраст наркозависимых — 16-18 лет. 60% страдающих наркоманией — молодые люди 16-30 лет. Каждый пятый — школьник, принимающий запрещённые вещества с 9-13 лет. Нередко к наркотикам приобщаются 6-7-летние дети.

В медицинском учреждении отметили, что сравнительно немного наркоманов в возрасте 30 лет и старше — 20%. Это объясняется тем, что большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.

Усилия в борьбе с наркозависимостью среди несовершеннолетних нужно объединять всем — врачам, родителям, психологам, педагогам, правоохранителям и широкой общественности.

Цель профилактики — донести до понимания каждого, что употребление наркотиков неизбежно и безусловно приводит к концу счастливой и здоровой жизни.