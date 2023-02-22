В рязанской больнице №11 появился новый аппарат для приготовления диализных растворов

В отделение гемодиализа больницы №11 поступил новый аппарат для приготовления диализных растворов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Система «ДИАМИКС-МФ» предназначена для приготовления концентратов, используемых в аппаратах гемодиализа. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
С помощью устройства врачи получают из сухих гранулированных смесей концентрат, который после нескольких этапов обработки поступает пациентам с хронической или острой почечной недостаточностью.
Завотделением гемодиализа Городской клинической больницы №11 Наталья Зотова рассказала, что старое устройство из-за плохого состояния серьёзно осложняло работу врачей и процедуру лечения.
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