В рязанской больнице №11 появился новый аппарат для приготовления диализных растворов

В отделение гемодиализа больницы №11 поступил новый аппарат для приготовления диализных растворов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Система «ДИАМИКС-МФ» предназначена для приготовления концентратов, используемых в аппаратах гемодиализа. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

С помощью устройства врачи получают из сухих гранулированных смесей концентрат, который после нескольких этапов обработки поступает пациентам с хронической или острой почечной недостаточностью.

Завотделением гемодиализа Городской клинической больницы №11 Наталья Зотова рассказала, что старое устройство из-за плохого состояния серьёзно осложняло работу врачей и процедуру лечения.

Наталья Зотова: «Новый аппарат – большое и важное подспорье: с его помощью будет быстрее и легче подготавливать все необходимые для процедуры диализа компоненты»