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Медицина

В Рязанской больнице № 10 провели косметический ремонт

Анастасия Мериакри

В Рязанской городской больнице № 10 провели косметический ремонт. Об этом сообщается в группе «Областная клиническая больница» ВКонтакте.

Косметический ремонт холла отделения профилактики ГБУ РО «Областная клиническая больница» «Городская больница № 10» был завершён за два дня в выходные — 8 и 9 марта. Для проведения ремонта специально выбрали нерабочие дни, чтобы не прерывать проведение профилактических мероприятий для пациентов.

Помещение преобразилось полностью: заменён линолеум на площади 150 кв. м, приведены в порядок окна, 300 кв. м стен покрашены в приятный светлый цвет.

«Теперь холл не только функционален, но и светлый фон стен создаёт атмосферу чистоты, уюта, поднимает настроение. Это ещё один шаг в создании комфортной атмосферы для наших пациентов», — сказано в посте.

В Рязанской больнице № 10 провели косметический ремонт Помещение преобразилось полностью: заменён линолеум на площади 150 кв. м, приведены в порядок окна.

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