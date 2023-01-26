В рязанской «Академии единоборств» состоится чемпионат ФСИН России по самбо

Участниками чемпионата ФСИН России по самбо, который пройдёт в рязанской «Академии единоборств» с 31 января по 2 февраля, станут свыше 450 самбистов из всех регионов страны.

Чемпионат торжественно откроется 31 января в 17 часов. На открытие приглашены губернатор Рязанской области, руководители силовых структур и другие высокопоставленные гости.

Спортсмены будут выступать в стиле боевого и спортивного самбо.

Все участники имеют спортивную квалификацию не меньше первого спортивного разряда по самбо. Многие из самбистов — мастера спорта России, международного класса, заслуженные мастера спорта.

Участие в этих соревнования для спортсменов — это возможность выступить на чемпионате России и попасть в национальную сборную по самбо.

Медали разыграют в 22 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Мужчины: до 53 кг, до 58 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг.

Женщины: до 50 кг, до 54 кг, до 59 кг, до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг.

Чемпионат пройдёт в Рязани в СШОР «Академия единоборств».

Возрастное ограничение 6+