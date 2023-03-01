Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

В рязанской «Академии единоборств» пройдёт пожарно-тактическое учение

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Источник: Телеграм канал ГУ МЧС по Рязанской области

В спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств» 2 марта состоится контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение.

В 10 часов отработают вводную по условному загоранию и спасение условных пострадавших, – сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В ходе учения отработают навыки подготовки начальствующего состава по руководству проведением боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС.

Проверят готовность отдельных подразделений пожарной охраны и органов управления в целом.

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