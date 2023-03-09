В рязанских теплицах с начала года собрано 950 тонн огурцов и 350 тонн томатов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что в теплицах региона с начала года собрано 950 тонн огурцов и 350 тонн томатов.

Основные производители овощей в зимних теплицах расположены в Рыбновском районе – это ООО «Рязанские овощи», ООО «Ветер перемен» и индивидуальный предприниматель М.М. Ганбарчаев. Общая площадь зимних теплиц в регионе – 15,5 га, ежегодно производится порядка 10 тыс. т. овощей закрытого грунта: огурцов, томатов, а также в небольших объёмах – баклажанов, сладких перцев, салатов.

В 2024 году предприятие «Рязанские овощи» планирует завершить строительство второй очереди площадью 18,1 га с ожидаемым производством 10 тыс. т. овощей. В конце 2023 года предусмотрен запуск нового тепличного комбината «Рязанские росы» в Рязанском районе площадью 6,4 га с ожидаемым производством 2,8 тыс. т. баклажанов, салатов и зеленных культур.

Открытие тепличного комбината создаст 150 новых рабочих мест.