Четверг, 9 марта, 2023
7info

В рязанских теплицах с начала года собрано 950 тонн огурцов и 350 тонн томатов

На главнуюНовости Рязани

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что в теплицах региона с начала года собрано 950 тонн огурцов и 350 тонн томатов.

Основные производители овощей в зимних теплицах расположены в Рыбновском районе – это ООО «Рязанские овощи», ООО «Ветер перемен» и индивидуальный предприниматель М.М. Ганбарчаев. Общая площадь зимних теплиц в регионе – 15,5 га, ежегодно производится порядка 10 тыс. т. овощей закрытого грунта: огурцов, томатов, а также в небольших объёмах – баклажанов, сладких перцев, салатов.

В 2024 году предприятие «Рязанские овощи» планирует завершить строительство второй очереди площадью 18,1 га с ожидаемым производством 10 тыс. т. овощей. В конце 2023 года предусмотрен запуск нового тепличного комбината «Рязанские росы» в Рязанском районе площадью 6,4 га с ожидаемым производством 2,8 тыс. т. баклажанов, салатов и зеленных культур.

Открытие тепличного комбината создаст 150 новых рабочих мест.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации