В рязанских лесах грибники собирают маслята

Рязанцы уже начали собирать в лесах маслята. Об этом сообщается в группе «Грибы и Грибники Рязанской области».
Рязанка Зоя Молоткова сходила в лес сегодня утром и набрала корзинку грибов.
— Удивительно, что помимо масленка зернистого, попадалось много масленка позднего! Природа сошла с ума! — пишет пользовательница соцсети.
А в Касимове заметили «грибы с ногами».
— В Рязани — грибы с глазами. А в Касимове ещё и с ногами. Мистер в черном цилиндре пришёл к самому порогу дома.) Сморчок, его величество, — пишет автор поста.
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