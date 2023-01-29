Воскресенье, 29 января, 2023
Татьяна Проводина

В рязанских колониях по итогам 2022 года объём контрактов превысил 4,5 млн рублей

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Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

В учреждениях УФСИН Рязанской области в 2022 году удалось выполнить план по заказам муниципалитетов на 146%. К труду привлекли 82 осуждённых, заключено договоров на 4 млн 650 тысяч рублей.

Это при том что по плану ожидалось заключение контрактов на 3 млн 198,8 тысяч рублей с привлечением к труду 57 осуждённых. Об этом сообщили в областном Управлении ФСИН.

В рязанских колониях по итогам 2022 года объём контрактов превысил 4,5 млн рублей
В рязанских колониях по итогам 2022 года объём контрактов превысил 4,5 млн рублей

В колониях региона во взаимодействии с местными органами власти выпускаются разные виды продукции и услуг. Речь идёт о производстве контейнеров для сбора ТКО, офисной мебели, элементов детских игровых площадок и постельного белья.

При содействии правительства Рязанской области 28 декабря 2022 года в регионе обновили и утвердили методические рекомендации по осуществлению закупок у учреждений УИС Рязанской области. Это сделает сотрудничество государственных, муниципальных заказчиков и исправительных учреждений более плодотворным в текущем году.

В рязанских колониях по итогам 2022 года объём контрактов превысил 4,5 млн рублей

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