В рязанских колониях по итогам 2022 года объём контрактов превысил 4,5 млн рублей

В учреждениях УФСИН Рязанской области в 2022 году удалось выполнить план по заказам муниципалитетов на 146%. К труду привлекли 82 осуждённых, заключено договоров на 4 млн 650 тысяч рублей.

Это при том что по плану ожидалось заключение контрактов на 3 млн 198,8 тысяч рублей с привлечением к труду 57 осуждённых. Об этом сообщили в областном Управлении ФСИН.

В колониях региона во взаимодействии с местными органами власти выпускаются разные виды продукции и услуг. Речь идёт о производстве контейнеров для сбора ТКО, офисной мебели, элементов детских игровых площадок и постельного белья.

При содействии правительства Рязанской области 28 декабря 2022 года в регионе обновили и утвердили методические рекомендации по осуществлению закупок у учреждений УИС Рязанской области. Это сделает сотрудничество государственных, муниципальных заказчиков и исправительных учреждений более плодотворным в текущем году.