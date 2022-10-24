В Рязанской области похоронили лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны

22 октября 2022 года на кладбище близ села Вышетравино похоронили останки Александра Мельникова, местного уроженца, участника Великой Отечественной войны, погибшего в воздушном бою. До недавнего времени он считался пропавшим без вести – не вернулся с боевого вылета 1 апреля 1942 года.

Торжественную церемонию перезахоронения останков сержанта Александра Егоровича Мельникова организовало Рязанское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Церемония прошла при участии представителей регионального Правительства, депутатов Рязанской областной Думы, администрации Рязанского района, ветеранов, юнармейцев, а также родственников и земляков погибшего летчика.

Заместитель министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков от имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова поблагодарил поисковиков и администрацию Рязанского района за проделанную работу по увековечению на родной земле памяти погибшего героя.

Останки летчика были обнаружены членами поисковых отрядов “Скиф” и “Сокол” недалеко от деревни Навелье Парфинского района в Новгородской области погибшего героя.

Накануне церемонии захоронения в Вышетравинской сельской библиотеке для школьников был проведен патриотический урок «Связь времён и поколений», посвящённый памяти сержанта Александра Мельникова. Ребятам рассказали о судьбе земляка, который совершил 146 боевых вылетов и провёл 12 воздушных боёв, в которых сбил 6 самолётов противника. В своём последнем бою Александр Мельников проявил мужество и героизм и посмертно был награждён орденом Красного Знамени.

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