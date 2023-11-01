В Рязани завершился ХXI фестиваль-конкурс «Есенинская Русь»

С 26 по 29 октября в Рязани состоялся ХXI Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь».

Ежегодно фестиваль-конкурс проводится на Рязанской земле, родине великого русского поэта С. А. Есенина, в канун празднования его дня рождения. В этом году впервые была добавлена номинация «Патриотическая песня» и были проведены онлайн-трансляции всех трех конкурсных дней и гала-концерта в официальных сообществах ВКонтакте фестиваля и МКЦ города Рязани.

29 октября состоялась торжественная церемония награждения и Гала-концерт фестиваля-конкурса «Есенинская Русь», в котором приняли участие призеры и обладатели Гран-при конкурса.

Гран-при фестиваля по номинациям получили:

— «Инструментальное исполнительство»: Кулакова Надежда, г. Москва, преподаватель Волкодав М.М., концертмейстер Печерина Е.Е.;

— «Народный вокал»: Елизавета Завьялова, Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых, педагог Елена Зотова;

— «Патриотическая песня»: Шемякин Роман, г. Рязань, преподаватель Кочоян А.А.;

— «Хореография»: Образцовый коллектив Рязанской области ансамбль танца «Юность», г. Рязань, руководители Ивкина А.В., Ивашкина И.В.;

— «Изобразительное искусство»: Детская творческая студия «Колибри», г. Рязань, руководитель Пронкина Л.Л.