Суббота, 17 августа, 2024

В Рязани завершат ремонтные работы на улице Горького к концу августа

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

На улице Горького продолжаются работы по замене магистрального трубопровода протяженностью почти 1300 метров. Ремонтируемый участок осмотрел глава администрации города Рязани Виталий Артемов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что рабочие уже провели земляные и демонтажные работы, смонтировали новые трубы. Для успешного выполнения капитального ремонта теплосетей потребовались дополнительные работы по перемонтажу коммуникаций. Кроме того, совместно с управлением дорожного хозяйства и транспорта было организовано переустройство колодцев ливневой канализации в районе дома 60 по улице Горького. До 30 августа завершат работы по восстановлению асфальтового покрытия и зеленых зон.

На улице Белинского также планируется заменить более километра трубопровода. Сейчас здесь продолжаются земляные и демонтажные работы. Подрядная организация восстановит благоустройство территории до 29 сентября.

Виталий Артемов обратил внимание, что крайне важно тщательно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и исключить любые задержки в подготовительных работах в области теплоснабжения.

Кроме Виталия Артемова, за ходом ремонта на улице Горького наблюдали заместитель главы Михаил Ромодин, начальник управления энергетики и ЖКХ Николай Ковшов, начальник управления административно-технической инспекции Андрей Алипов, представители МУП «РМПТС» и подрядных организаций.

В Рязани завершат ремонтные работы на улице Горького к концу августа
В Рязани завершат ремонтные работы на улице Горького к концу августа

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