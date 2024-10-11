В Рязани завершают ремонт дорог на 15 улицах

В Рязани подходят к концу ремонтные работы на 15 участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что уже завершены работы по ремонту дорог картами. Остались участки, которые выполняются в рамках капитального ремонта.

Всего в этом году будет отремонтировано 15 участков дорог, 1 мост и установлены остановочные павильоны на 2 участках дорог.

В Московском районе отремонтируют участки дорог на улицах Крупской, Энгельса, Костычева (дублирующая), Центральная, Шабулина (до 1-й Красной), проезде Шабулина от д. 8а до 10, 1-й Почтовый проезд, проезде от ул. Юбилейной до д. 16 по ул. Крупской. Также отремонтируют остановочные павильоны на дороге по ул. Княжье поле.

В Железнодорожном районе ремонт завершается на участках дорог по улицам ул. Щорса, ул. Пушкина, ул. Татарская, а также на дороге к ФОКу в пос. Мехзавода.

В Октябрьском районе ремонтируют дорогу от Восточной окружной до пос. Карцево, дорогу на ул. Загородная, остановочные павильоны на Восточной окружной дороге в районе д. 27, к. 3 по ул. Зубковой.

В Советском районе уже отремонтированы дороги на улице 5-ый район. Продолжаются на работы на мосту на Маяковского.