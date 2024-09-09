В Рязани затопило подъезд одного из многоквартирных домов

Жители дома №16к1 улицы Юбилейная пожаловались в соцсетях на затопление подъезда. Видео опубликовали в группе Rzn life.

Жители жалуются, что в течении часа не могли дозвониться в аварийную службу. Жильцы уверены, что при оперативном отключении воды ущерб был бы минимальный. Однако этого не случилось, и залило три этажа, в том числе электрощитовые в подъезде.

«Мало того, что мы уже неоднократно обращались по поводу прорыва труб в подвале, запах сточных вод стоит с весны, гнилые деревья падают, благо никого не прибило. Юбилейная 16к1, мы за что платим?», — пишет автор поста.