Понедельник, 9 сентября, 2024

В Рязани затопило подъезд одного из многоквартирных домов

Автор: Кристина Аманн

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Скрин из видео vk.com/rzn_life_vk

Жители дома №16к1 улицы Юбилейная пожаловались в соцсетях на затопление подъезда. Видео опубликовали в группе Rzn life.

Жители жалуются, что в течении часа не могли дозвониться в аварийную службу. Жильцы уверены, что при оперативном отключении воды ущерб был бы минимальный. Однако этого не случилось, и залило три этажа, в том числе электрощитовые в подъезде.

«Мало того, что мы уже неоднократно обращались по поводу прорыва труб в подвале, запах сточных вод стоит с весны, гнилые деревья падают, благо никого не прибило. Юбилейная 16к1, мы за что платим?», — пишет автор поста.

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