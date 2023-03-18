В Рязани зарегистрированы новые участники праймериз «Единой России»

Зарегистрированы новые участники предварительного голосования «Единой России» в рязани. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

Решение принято в ходе очередного заседания городского организационного комитета.

Всего документы на участие в предварительном голосовании подали 11 человек. Оргкомитет рассмотрел заявления четырех кандидатов, подавших заявления с 13 по 16 марта.

17 марта организационный комитет зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы:

— Элвина Рагимова (по одномандатному избирательному округу № 10 и по внутримуниципальной группе № 10);

— Станислава Кострюкова (по одномандатному избирательному округу № 11 и по внутримуниципальной группе № 11);

— Дмитрия Челнакова (по одномандатному избирательному округу № 19);

— Михаила Баенова (по одномандатному избирательному округу № 2 и по внутримуниципальной группе № 2).