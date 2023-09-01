В Рязани заработали автобусные маршруты №7А и №27

С 1 сентября в Рязани начали работу два автобусных маршрута.

Автобус №7А «пос. Строитель – ул. Новаторов» работает по одному расписанию с автобусом №7. Пути следования маршрутов отличается на участке между остановками «Завод Теплоприбор» и «Театральная площадь»: автобус №7А будет проходить через улицы Халтурина и Есенина и через онкодиспансер.

Автобус №27 «пос. Недостоево – ДПР-5» соединяет Приокский и центр города, два автобуса маршрута заезжают в микрорайон Ворошиловка. Расписание движения согласовано с расписанием работы школ, отмечает городская администрация.