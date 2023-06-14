В Рязани заработала ярмарка изделий народных художественных промыслов

На площади Победы в Рязани открылась 4-я тематическая ярмарка продукции местных производителей, посвящённая Дню народных художественных промыслов России.

Изделия традиционных народных промыслов представлены в торговых павильонах перед Муниципальным культурным центром, – сообщает министерство экономического развития Рязанской области.

Покупателям предлагают продукцию ручной работы из керамики, дерева, лозы и других материалов от мастеров из Кадомского, Скопинского, Рязанского, Михайловского, Сапожковского, Старожиловского районов и города Рязани.

Также можно приобрести товары местных сельхозпроизводителей – хлеб, пироги, мёд и молочные товары.

Тематическая ярмарка будет работать ежедневно с 10 до 19 часов до 18 июня.