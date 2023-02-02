В Рязани заработал региональный центр помощи «гастроэнтерологическим» пациентам

В рязанской городской клинической больнице №4 открылся региональный центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника. Об этом сообщил глава областного минздрава Александр Пшенников.
Центр призван обеспечить качественную медпомощь «гастроэнтерологическим» пациентам.
Как отметил региональный министр здравоохранения, по тяжести течения и частоте осложнений воспалительные заболевания кишечника занимают одну из ведущих позиций среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такие заболевания часто представляют серьёзный риск здоровью пациента.
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