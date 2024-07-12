В Рязани запустили сервис льготной доставки гуманитарных грузов на новые территории

Рязанский региональный штаб #МЫВМЕСТЕ запустил сервис, который поможет бесплатно доставлять гуманитарную помощь в новые регионы России. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Физические и юридические лица, которые отправляют грузы на транспортных средствах, теперь могут оформить бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам. Чтобы получить льготу, нужно подать заявку в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ. Сделать это необходимо не менее чем за 5 дней до поездки. После обработки информация об автомобилях будет направлена в ГК «Автодор». Машины будут внесены в реестр и смогут бесплатно проезжать по платным дорогам.

Подробную инструкцию с информацией об условиях предоставления безвозмездного проезда можно найти тут. С реестром дорог — ознакомьтесь по ссылке.