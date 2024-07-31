Среда, 31 июля, 2024

В Рязани запланировали ямочный ремонт на 5 улицах

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

В Рязани продолжаются работы по благоустройству города. В ночь на 31 июля проводились работы по уборке грунтовых наносов с улицы Урицкого от Юннатов до дома №9 (одна сторона) и проезда Яблочкова от дома №7 до Юннатов, сообщается на сайте администрации.

Днем 31 июля запланированы следующие работы:

Ямочный ремонт на улице Великанова, дублере Московского шоссе, Первомайском проспекте, улице Санаторий (Солотча) и на Новоселковской.

Исправление профиля гранулянтом на 1-м проезде Бабушкина. Также продолжается подметание дорог во всех районах города и уборка городских территорий вместе с уходом за зелеными насаждениями. Бригады мехуборки будут убирать проезжую часть на улице Полина.

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