В Рязани заметили самокатчика с унитазом

В Рязани сфотографировали электросамокат с унитазом. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Рязань».
Самокатчика увидели на пересечении улиц Ленина и Введенской. Автор фото подписал так: «Самокатчики вышли на новый уровень».
В Рязани сфотографировали электросамокат с унитазом. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Рязань».
Самокатчика увидели на пересечении улиц Ленина и Введенской. Автор фото подписал так: «Самокатчики вышли на новый уровень».
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