Четверг, 20 июня, 2024

В Рязани заметили самокатчика с унитазом

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото из тг-канала "Рязань"

В Рязани сфотографировали электросамокат с унитазом. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Рязань».

Самокатчика увидели на пересечении улиц Ленина и Введенской. Автор фото подписал так: «Самокатчики вышли на новый уровень».

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