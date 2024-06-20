В Рязани заключили под стражу мужчину, который расстрелял двух человек

Суд избрал меру пресечения в отношении 66-летнего мужчины, который 18 июня устроил стрельбу на территории рязанского завода. Женщина от выстрела в голову погибла на месте, второй пострадавший от огнестрельного ранения госпитализирован. По данным региональной прокуратуры, причиной расправы стал имущественный спор.

20 июня в Telegram-канале прокуратуры Рязанской области появилась информация, что с учетом позиции прокуратуры Московского района г.Рязани суд избрал в отношении 66-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 18.08.2024.

В отношении мужчины возбудили уголовно дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Он признал свою вину. В судебном заседании не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.