В Рязани задержан подозреваемый в краже 206 тысяч с банковского счёта знакомого

В Рязани сотрудники полиции раскрыли кражу 206 тысяч рублей с банковского счета местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением о пропаже средств обратился 42-летний мужчина в отдел МВД России по Октябрьскому району.

Сотрудники уголовного розыска тщательно опросили потерпевшего и установили круг его общения. В ходе расследования выяснилось, что мужчина недавно проводил время в компании троих знакомых. Полицейские оперативно разыскали всех участников встречи, и подозрение пало на 26-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи. Подозреваемый признался в совершенном преступлении.

По предварительной информации, потерпевший во время застолья рассказал о недавней продаже недвижимости, что могло навести злоумышленника на мысль о наличии значительных средств на его банковском счете. Дождавшись, когда мужчина задремлет под действием алкоголя, подозреваемый взял его мобильный телефон, зашел в приложение мобильного банка и начал переводить деньги на счета своих знакомых. Таким образом, с банковского счета потерпевшего было похищено 206 тысяч рублей, которые затем были потрачены на алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.