В Рязани задержан мужчина, угнавший автомобиль у приятеля

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на одной из улиц Рязани 25-летнего жителя города Скопина, подозреваемого в угоне автомобиля. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратился 29-летний рязанец, сообщивший, что у него пропал припаркованный у дома Nissan. По словам пострадавшего, накануне он распивал спиртное со знакомым. Под действием алкоголя мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил, что исчезли и приятель, и автомобиль, и ключи от него.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД по Московскому району установили, что к угону причастен ранее судимый за кражу и грабёж 25-летний мужчина. Ориентировка на подозреваемого и угнанную машину была передана всем патрульным экипажам.

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Вскоре полицейские обнаружили брошенный автомобиль на улице Магистральной. Поскольку заявитель утверждал, что угонщик был в сильном алкогольном опьянении, оперативники предположили, что он не смог уйти далеко.

Через некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Его остановили, проверили документы и подтвердили личность. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, злоумышленник воспользовался моментом, когда хозяин машины уснул, взял ключи и угнал автомобиль. Заблудившись в незнакомом районе, он бросил машину и попытался скрыться, но был пойман.

Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 5 лет лишения свободы.