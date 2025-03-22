В Рязани задержан мужчина, совершивший два разбойных нападения на супермаркеты

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в двух разбойных нападениях на супермаркеты. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Полицейские получили информацию о том, что мужчина хвастался перед знакомыми своими «походами» в магазин, где брал дорогие продукты и не платил за них. Он рассказывал, что недавно вынес целую корзину сыра, пройдя мимо касс.

Правоохранители проверили эти сведения и установили, что рязанец действительно причастен к разбойному нападению. Его разыскали и задержали.

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Оказалось, что несколькими днями ранее этот же мужчина совершил аналогичное преступление в другом супермаркете Рязани. Тогда добычей злоумышленника стали несколько банок растворимого кофе и сахар.

Ранее подозреваемый уже был судим за угон автомобиля. Четыре года назад он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания.

По предварительным данным, в последнее время мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и нуждался в деньгах. Вооружившись электрошокером, он отправился в супермаркет, где набрал в корзину кофе и сахар. Когда сотрудники магазина потребовали, чтобы он оплатил товар, рязанец пригрозил им включённым электрошокером и скрылся.

Похищенные продукты рязанец продал случайным знакомым, а полученные деньги потратил на алкоголь. Спустя несколько дней злоумышленник вновь отправился на «дело» — на этот раз его целью стал набор сыров. Однако реализовать задуманное в дальнейшем он не успел: оперативники задержали его.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.